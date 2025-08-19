hellas1903 news Tchatchoua: “Ciao Verona e grazie, porterò con me le emozioni in gialloblù”

gazzanet

Tchatchoua: “Ciao Verona e grazie, porterò con me le emozioni in gialloblù”

Tchatchoua: “Ciao Verona e grazie, porterò con me le emozioni in gialloblù” - immagine 1
Il saluto del numero 38: "Orgoglioso di aver indossato questi colori"
Redazione Hellas1903

Jackson Tchatchoua, passato al Wolverhampton, saluta Verona su Instagram. Questo il messaggio dell'ex numero 38 gialloblù:

"Due stagioni a Verona. Tanti ricordi, emozioni e lezioni che porterò sempre con me. Grazie al club, ai miei compagni e ai tifosi per il sostegno in un momento così decisivo della mia carriera. Sono orgoglioso di aver indossato questi colori e di aver condiviso con voi questo percorso.

Forza Hellas

Jackson"

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA