Thiago Motta: “Partita difficile, i miei come guerrieri”

Thiago Motta commenta in conferenza stampa la vittoria del Bologna sul Verona.

"Sono un privilegiato nel far parte di questo gruppo - dice il tecnico - quella di questa sera era una partita difficile da giocare, contro una squadra complicata da affrontare. Gli undici che hanno iniziato sono stati dei guerrieri, i subentranti hanno continuato il lavoro e quelli in panchina hanno passato energia positiva ai compagni. Alla fine abbiamo fatto un terzo gol, ovvero la parata di Skorupski che io ho festeggiato come un gol".