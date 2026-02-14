Al grido di "RIDEMO PAR NO PIANSAR!" i tifosi del Verona si apprestano a spostarsi numerosi verso Parma, dove domani alle 15 l'Hellas affronta i ducali.
hellas1903 news Tifosi Verona, pronte le maschere, in 1200 al Tardini per la trasferta di Carnevale
gazzanet
Tifosi Verona, pronte le maschere, in 1200 al Tardini per la trasferta di Carnevale
"Ridemo par no piansar" è il motto per Parma
Al Tardini sono attesi circa 1200 sostenitori gialloblù che, come da tradizione, arriveranno vestiti in maschera carnevalesca. Comunque vicini alla squadra, con spirito goliardico, i tifosi sono in contestazione con Presidio per la situazione molto deludente di risultati e classifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA