Tifosi Verona, pronte le maschere, in 1200 al Tardini per la trasferta di Carnevale

"Ridemo par no piansar" è il motto per Parma

Al Tardini sono attesi circa 1200 sostenitori gialloblù che, come da tradizione, arriveranno vestiti in maschera carnevalesca. Comunque vicini alla squadra, con spirito goliardico, i tifosi sono in contestazione con Presidio per la situazione molto deludente di risultati e classifica.