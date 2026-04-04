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Vanoli: “Complimenti al Verona, noi siamo stati concreti”

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L'allenatore della Fiorentina: "Fatto un passo importante ma manca ancora molto"
Redazione Hellas1903

Paolo Vanoli commenta a Dazn la vittoria della Fiorentina a Verona.

"Questo successo non deve tranquillizzare perché abbiamo fatto un passo importante ma manca ancora molto - dice il tecnico - faccio i complimenti al Verona che ha fatto un'ottima partita, a volte però l'estetica va lasciata a casa. Noi all'andata meritavamo e siamo rimasti senza punti, oggi siamo stati concreti. Però dobbiamo capire che dobbiamo arrivare alla salvezza attraverso il gioco. Ora ricarichiamo le pile perché abbiamo la Conference, una partita importantissima".

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