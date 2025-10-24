hellas1903 news Verona con il Cagliari, l’ultima vittoria firmata da Ngonge e Djuric

Verona con il Cagliari, l’ultima vittoria firmata da Ngonge e Djuric

Nel 2023 il 2-0 al Bentegodi: l'Hellas era a secco di successi in campionato da quattro mesi
L'Hellas cerca il ritorno alla vittoria nella gara con il Cagliari.

Con i rossoblù, il Verona ha colto l'ultimo successo il 23 dicembre 2023, al Bentegodi.

Quell'incontro si chiuse sul 2-0 per l'Hellas, allenato da Marco Baroni. A decidere, nel secondo tempo, i gol di Cyril Ngonge e Milan Djuric.

Anche allora, peraltro, il Verona veniva da una lunga serie di partite senza vittorie: addirittura quattordici, visto che i tre punti non arrivavano dal 2-1 con la Roma, il 26 agosto: quasi quattro mesi a secco.

Con il Cagliari, invece, l'Hellas ha poi pareggiato per 1-1 e e perso per 1-0 e 2-0: i primi due incontri sono stati disputati in trasferta, il terzo a Verona, il 28 aprile scorso.

