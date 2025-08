Verona, domani la conferma dell’amichevole di sabato in Austria col St. Pauli

La nuova amichevole per il Verona che si sta organizzando con il St. Pauli (Amburgo, Bundesliga) per sabato 9 agosto alla Velly Arena di Imst, vicino a Innsbruck nel cuore del Tirolo austriaco, non è ancora ufficialmente confermata, ma lo sarà, probabilmente, nella giornata di domani. La possibilità di accesso al pubblico dovrebbe essere garantita. L'allenatore Paolo Zanetti aveva annunciato, dopo la partita col Sudtirol, due nuove amichevoli, una sabato e una domenica, per dare minutaggio a tutta la rosa a disposizione.