Verona, domani la ripresa. Salcedo verso il recupero, Pazzini più indietro

Che si giochi a porte chiuse o aperte, lunedì il Verona affronterà la Sampdoria al Ferraris. Domani alle 11.30 l’Hellas inizierà la preparazione alla sfida di Marassi, riprendendo gli allenamenti (a porte chiuse) a Peschiera dopo due giorni di pausa.

Particolare attenzione verrà data alle condizioni di Pazzini e Salcedo. In particolare quest’ultimo, che sta recuperando la forma fisica migliore, potrebbe essere convocato per la trasferta a Genova. Diversa la situazione per il “Pazzo”, per il quale servirà, probabilmente, un’altra settimana per tornare a piena disposizione di Ivan Juric.