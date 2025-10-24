hellas1903 news Verona, Frese in vantaggio su Bradaric per la sfida al Cagliari

Ultime valutazioni in vista della gara di domenica. Belghali torna dall'inizio sulla fascia destra
Redazione Hellas1903

Ultime valutazioni da fare per Paolo Zanetti in vista della partita del Verona con il Cagliari, domenica al Bentegodi.

Sulla fascia sinistra, Frese è favorito su Bradaric per una maglia da titolare.

Il ballottaggio vede avanti il giocatore danese, tra i migliori nella gara con il Pisa. I prossimi allenamenti allo Sporting Center Paradiso scioglieranno i dubbi.

Sulla destra, invece, è certo il ritiro dal primo minuto di Belghali.

