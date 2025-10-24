Ultime valutazioni da fare per Paolo Zanetti in vista della partita del Verona con il Cagliari, domenica al Bentegodi.
Verona, Frese in vantaggio su Bradaric per la sfida al Cagliari
Ultime valutazioni in vista della gara di domenica. Belghali torna dall'inizio sulla fascia destra
Sulla fascia sinistra, Frese è favorito su Bradaric per una maglia da titolare.
Il ballottaggio vede avanti il giocatore danese, tra i migliori nella gara con il Pisa. I prossimi allenamenti allo Sporting Center Paradiso scioglieranno i dubbi.
Sulla destra, invece, è certo il ritiro dal primo minuto di Belghali.
