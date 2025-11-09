Paolo Zanetti l'ha schierato per la seconda volta da titolare in questo campionato. Con il Lecce, come già con la Lazio, Abdou Harroui non ha ingranato ed è stato, poi, sostituito.
hellas1903 news Verona, Harroui non ingrana. Quella condizione che resta da trovare
gazzanet
Verona, Harroui non ingrana. Quella condizione che resta da trovare
L'olandese sta cercando la piena forma dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio di dicembre scorso
Partita sottotono per il giocatore olandese, che in quest'avvio di stagione si è anche fermato per un problema muscolare.
Harroui è alla ricerca della condizione migliore, che al momento non sembra vicina.
Dopo i lunghi mesi out per l'infortunio al ginocchio destro riportato il 15 dicembre sul campo del Parma, per lui c'è da recuperare il ritmo della partita.
Zanetti con il suo staff lavora per riportare alla piena ferma Harroui, che per caratteristiche e qualità è un riferimento di grande importanza per l'Hellas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA