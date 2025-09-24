Verona in acqua alta, in Coppa Italia il Venezia passa ai rigori

Brutta partita del Verona in Coppa Italia davanti a 7 mila spettatori. A passare il turno ai rigori, con merito, è il Venezia, più organizzato e vicino al gol nei tempi regolamentari. Mai davvero pericoloso, l'Hellas tira male, si fa dominare nel possesso palla, è confusionario e falloso. C'è pure la grandine (sospensione di 20 minuti) a guastare la serata, che regala ai lagunari la sfida con l'Inter negli ottavi. Il Verona delle riserve non gira e non ha qualità. A nulla servono nel finale gli ingressi di Giovane e Orban. Nei rigori i lagunari sono impeccabili, tra i gialloblù è quindi fatale l'errore di Ebosse.