Verona-Inter, Rocchi: “Giusto il giallo a Bisseck, non era da espulsione”

Rocchi, parlando dell'intervento falloso di Bisseck su Giovane, durante Verona-Inter, domenica al Bentegodi, situazione per cui il direttore di gara, Doveri, ha optato per l'ammonizione e non per l'espulsione del difensore nerazzurro, ha detto: "Non ci sono tutti i parametri per la chiara occasione da rete e quindi è corretto il giallo a Bisseck. Se Giovane avesse invece spostato la palla verso la porta, allora a quel punto sarebbe stato rosso".