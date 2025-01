Verona-Lazio, la giornata dal nuovo CdA dell’Hellas al Bentegodi

C'erano tutti i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Hellas Verona, dopo l'ufficializzazione del mattino . Capitanati dal carismatico presidente Italo Zanzi , ecco Christian Puscasiu, Dirk Swaneveld, Thomas Hitzlsperger, Donata Hopfen e Isabella Thun, le donne e gli uomini con un curriculum di tutto rispetto scelti da Presidio come board del club. Volti di persone con voglia di iniziare, emozionati in attesa del match, con al collo una sciarpa gialloblù.

Maurizio Setti e Simona Gioè li hanno introdotti nella pancia del Bentegodi, per poi farli accomodare nel box dedicato. Zanzi ha stretto mani, per poi scappare coi suoi collaboratori alle interviste previste con Sky e Dazn e per alcune foto in campo per immortalare la storica giornata.