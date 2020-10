Verona, niente Ounas, il Napoli se lo tiene. Fine mercato per l’Hellas

ESCLUSIVA – Con l’arrivo anche di Ceccherini, ormai imminente, dovrebbe chiudersi così il mercato dell’Hellas. Dopo il botto Kalinic e il rinforzo in difesa, il Verona puntava anche Adam Ounas ma l’operazione si è rivelata impossibile dato che il Napoli ha deciso di tenersi il giocatore turco.

La squadra di Juric, così completata, potrà dunque iniziare a concentrarsi sul lavoro che l’attende durante la pausa per presentarsi alla ripresa del campionato con i nuovi innesti e alcuni giocatori recuperati dagli infortuni. Molto difficile piazzare gli esuberi, dato che nessuno vuole andare via. A.S.