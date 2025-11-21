hellas1903 news Verona-Parma, superate le 25 mila presenze, esauriti alcuni settori

Verona-Parma, superate le 25 mila presenze, esauriti alcuni settori

Verona-Parma, superate le 25 mila presenze, esauriti alcuni settori - immagine 1
Pubblico numeroso, alle 14.45 anche il Verona Femminile con la Roma
Redazione Hellas1903

Sono state superate le 25 mila presenze di pubblico previste per Verona-Parma di domenica prossima alle 12.30 tra abbonati e prevendita.

Esauriti i Settori Poltronissime Sud, Poltrone Est e Poltronissime Est. La vendita dei biglietti a prezzi speciali prosegue su hellasverona.it.

Domenica, dopo la gara col Parma, è prevista alle 14.45 quella tra Verona Femminile e Res Roma per l'evento "Double Header", per assistere al quale sarà necessario essere in possesso di unico bigliettoche comprenderà entrambe le partite.

