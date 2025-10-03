Queste le formazioni ufficiali di Verona e Sassuolo:
Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali
VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi
Allenatore: Paolo Zanetti
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté
A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini
Allenatore: Fabio Grosso
Arbitro: Francesco Fourneau (Sez. AIA di Roma 1)
Assistenti: Davide Imperiale (Sez. AIA di Genova), Mattia Regattieri (Sez. AIA di Finale Emilia)
