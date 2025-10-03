hellas1903 news Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Giovane e Orban in attacco, a centrocampo Gagliardini
Redazione Hellas1903

Queste le formazioni ufficiali di Verona e Sassuolo:

VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté

A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini

Allenatore: Fabio Grosso

Arbitro: Francesco Fourneau (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Davide Imperiale (Sez. AIA di Genova), Mattia Regattieri (Sez. AIA di Finale Emilia)

 

 

