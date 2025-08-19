Perso Suslov per il grave infortunio al legamento crociato, il Verona cerca un sostituto. A piacere, e non poco, è il profilo di Gaetano Oristanio, trequartista del Venezia.
hellas1903 news Verona su Oristanio, la situazione
gazzanet
Verona su Oristanio, la situazione
L'Hellas si inserisce nella corsa al trequartista
Sul giocatore c'è da tempo il Torino e l'Hellas sta cercando di inserirsi. I lagunari lo cedono solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto a 8,5 milioni, come scrive Il Gazzettino. Il Verona si è fatto avanti, Oristanio è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita di Coppa Italia contro il Mantova. Resta, forte, la concorrenza del Torino, appunto, e di altri club, anche esteri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA