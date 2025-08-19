Verona su Oristanio, la situazione

Perso Suslov per il grave infortunio al legamento crociato, il Verona cerca un sostituto. A piacere, e non poco, è il profilo di Gaetano Oristanio , trequartista del Venezia.

Sul giocatore c'è da tempo il Torino e l'Hellas sta cercando di inserirsi. I lagunari lo cedono solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto a 8,5 milioni, come scrive Il Gazzettino. Il Verona si è fatto avanti, Oristanio è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita di Coppa Italia contro il Mantova. Resta, forte, la concorrenza del Torino, appunto, e di altri club, anche esteri.