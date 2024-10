Verona troppe volte in svantaggio, e quasi sempre arriva la sconfitta

Verona-Monza è stata la quinta partita di fila nella quale i gialloblù sono andati sotto per primi nel punteggio. In totale la sesta su otto. L'unica rimonta è avvenuta col Venezia, dunque in cinque occasioni prendere gol per primi ha significato sconfitta.

Nelle due gare vinte con Napoli e Genoa, inoltre, l'Hellas non ha subito reti. Il Verona, dunque, riesce difficilmente a colpire per primo, inoltre fatica non poco a recuperare lo svantaggio e a ricavare dei punti in un match che si mette male. Dati su cui riflettere, per Zanetti, che ha parlato in generale del problema dei gol subiti come di un fatto mentale da correggere.