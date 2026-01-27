hellas1903 news Verona verso Cagliari, l’Hellas va avanti con Zanetti

Verona verso Cagliari, l’Hellas va avanti con Zanetti

La conferma del tecnico alla guida della squadra gialloblù non è in dubbio
Redazione Hellas1903

Non appare in dubbio la conferma di Paolo Zanetti sulla panchina del Verona.

Oggi pomeriggio l'Hellas inizierà a preparare la partita di sabato sul campo del Cagliari e a dirigere l'allenamento allo Sporting Center Paradiso sarà regolarmente il tecnico con il suo staff.

Non risulta, al momento, che la posizione di Zanetti alla guida dell'Hellas sia in bilico.

