Verona verso Cagliari, l’Hellas va avanti con Zanetti
La conferma del tecnico alla guida della squadra gialloblù non è in dubbio
Oggi pomeriggio l'Hellas inizierà a preparare la partita di sabato sul campo del Cagliari e a dirigere l'allenamento allo Sporting Center Paradiso sarà regolarmente il tecnico con il suo staff.
Non risulta, al momento, che la posizione di Zanetti alla guida dell'Hellas sia in bilico.
