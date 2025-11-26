Resta da valutare la condizione di Akpa Akpro in vista della gara del Verona con il Genoa, al via alle 15, sabato, al Ferraris.
hellas1903 news Verona verso il Genoa, Akpa Akpro da valutare
gazzanet
Verona verso il Genoa, Akpa Akpro da valutare
Il centrocampista rimane in dubbio per la partita di sabato al Ferraris
Îl centrocampista, uscito per una botta alla caviglia destra nel corso della partita con il Parma, sta recuperando.
Al momento, comunque, la sua presenza in campo al Ferraris rimane in dubbio.
Serdar prosegue nel programma differenziato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA