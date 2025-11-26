hellas1903 news Verona verso il Genoa, Akpa Akpro da valutare

Verona verso il Genoa, Akpa Akpro da valutare

Il centrocampista rimane in dubbio per la partita di sabato al Ferraris
Redazione Hellas1903

Resta da valutare la condizione di Akpa Akpro in vista della gara del Verona con il Genoa, al via alle 15, sabato, al Ferraris.

Îl centrocampista, uscito per una botta alla caviglia destra nel corso della partita con il Parma, sta recuperando.

Al momento, comunque, la sua presenza in campo al Ferraris rimane in dubbio.

Serdar prosegue nel programma differenziato.

