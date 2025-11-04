hellas1903 news Verona verso il Lecce, via agli allenamenti. Serdar sempre out

Verona verso il Lecce, via agli allenamenti. Serdar sempre out

Verona verso il Lecce, via agli allenamenti. Serdar sempre out - immagine 1
Il centrocampista tedesco ancora assente, non sarà a disposizione per la trasferta di sabato
Redazione Hellas1903

Il Verona riprende oggi gli allenamenti.

Inizia, allo Sporting Center Paradiso, la preparazione della gara con il Lecce, al via sabato alle 15 allo stadio Via del Mare.

Sempre assente Suat Serdar. Il centrocampista tedesco si è fermato per una distorsione al ginocchio destro, infortunio riportato nella partita con il Como.

Da verificare i tempi di recupero per lui. Di certo, Serdar  a Lecce sarà out.

