Il Verona riprende oggi gli allenamenti.
Verona verso il Lecce, via agli allenamenti. Serdar sempre out
Il centrocampista tedesco ancora assente, non sarà a disposizione per la trasferta di sabato
Inizia, allo Sporting Center Paradiso, la preparazione della gara con il Lecce, al via sabato alle 15 allo stadio Via del Mare.
Sempre assente Suat Serdar. Il centrocampista tedesco si è fermato per una distorsione al ginocchio destro, infortunio riportato nella partita con il Como.
Da verificare i tempi di recupero per lui. Di certo, Serdar a Lecce sarà out.
