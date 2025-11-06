hellas1903 news Verona verso Lecce, domani la partenza in charter. Oggi parla Zanetti

gazzanet

Verona verso Lecce, domani la partenza in charter. Oggi parla Zanetti

Verona verso Lecce, domani la partenza in charter. Oggi parla Zanetti - immagine 1
Rifinitura allo Sporting Center Paradiso, poi la partenza. Recuperano Nuñez e Al-Musrati, out Serdar
Redazione Hellas1903

Il Verona ultimerà domani la preparazione della gara con il Lecce.

I gialloblù svolgeranno al mattino la seduta di rifinitura allo Sporting Center Paradiso. Dopo la partenza per il Salento  con un volo charter.

Oggi, alle 15, nella sede del club, in via Olanda, è in programma  la conferenza stampa di Paolo Zanetti, con il tecnico che farà il punto della situazione.

Sono attesi i recuperi di Nuñez e Al-Musrati. Sempre out Serdar.

Leggi anche
Nuovo Bentegodi, il Comune: “Sia una struttura moderna e multifunzionale”
Giovane è il quinto brasiliano a segnare in A con il Verona, ecco i precedenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA