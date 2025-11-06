Il Verona ultimerà domani la preparazione della gara con il Lecce.
hellas1903 news Verona verso Lecce, domani la partenza in charter. Oggi parla Zanetti
gazzanet
Verona verso Lecce, domani la partenza in charter. Oggi parla Zanetti
Rifinitura allo Sporting Center Paradiso, poi la partenza. Recuperano Nuñez e Al-Musrati, out Serdar
I gialloblù svolgeranno al mattino la seduta di rifinitura allo Sporting Center Paradiso. Dopo la partenza per il Salento con un volo charter.
Oggi, alle 15, nella sede del club, in via Olanda, è in programma la conferenza stampa di Paolo Zanetti, con il tecnico che farà il punto della situazione.
Sono attesi i recuperi di Nuñez e Al-Musrati. Sempre out Serdar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA