Gialloblù in campo questo pomeriggio, via alla preparazione in vista della gara di sabato
Baroni: "Grazie per il sostegno dei tifosi, non possiamo ora essere perfetti"
Il Verona riprende oggi la preparazione.
Seduta pomeridiana allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù, dopo la sconfitta con l'Ascoli e la giornata di sosta di ieri.
Sabato è in programma la gara con il Padova, il derby veneto che si disputerà alle 21 all'Euganeo. L'Hellas troverà un avversario pieno di entusiasmo, che al debutto ha vinto per 1-0 in trasferta con il Pisa.
Tra i gialloblù, resterà centarmente out Frese, infortunato e indisponibile per alcune settimane.
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