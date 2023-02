Zaffaroni: “Grande reazione, prestazione ottima”

Marco Zaffaroni commenta in conferenza stampa il pareggio del Verona con la Lazio.

"Sapevamo quali fossero le caratteristiche della Lazio - dice il tecnico dei gialloblù - abbiamo affrontato bene ogni momento della gara. Il gol subito preso all'ultimo secondo del primo tempo poteva demoralizzarci, ma siamo rientrati in campo con grande carattere, trovando il pareggio e creando i presupposti per fare il 2-1. Poi la gara è rimasta in equilibrio fino alla fine. Abbiamo fatto una grande gara, siamo molto soddisfatti.