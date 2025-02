Zanetti: “Ci portiamo via qualcosa di buono”

Il tecnico gialloblù: "Classifica in linea col nostro obbiettivo. Bene Valentini"

Paolo Zanetti commenta a Dazn e in conferenza stampa la sconfitta per 1-0 del Verona a San Siro col Milan.

"Sicuramente la qualità ha fatto la differenza - dice l'allenatore del Verona - basta vedere il gol, lì di qualità ce n’è davvero tanta. Ma non posso recriminare nulla ai miei ragazzi, oggi abbiamo recuperato lo spirito e la voglia di soffrire assieme. Ci portiamo via qualcosa di buono da questa gara. I ragazzi oggi hanno dato tutto, sono usciti stremati e questa è la cosa più importante, venivamo da una partita difficile. Abbiamo fatto il nostro meglio ma non è bastato, dispiace non portare a casa punti. Ci siamo abbassati e la loro qualità ha fatto la differenza.

Ci siamo coperti? I cambi sono stati obbligati perché ci hanno fatto correre parecchio a vuoto e non si può pensare di fare possesso palla qua a San Siro. Dovevamo fare una partita umile. Non siamo venuti a fare le barricate ma invece di due punte ne abbiamo messa una e mezza. Montipò non aveva fatto grosse parate, il dominio è stato sterile per gran parte della partita ed è stato merito nostro: non era sufficiente per vincere la partita ma un punto lo si poteva portare a casa. Non vedo avvisaglie particolari sulla condizione atletica, a parte per i giocatori arrivati all'ultimo.

Perché siamo altalenanti in difesa? Il nostro non è un problema di qualità di calciatori ma un problema psicologico: riusciamo a fare ottime prestazioni difensive, altre volte prendiamo imbarcate. Ci è successo due volte con l'Atalanta, con l'Inter e con l'Empoli e lì abbiamo drogato i dati della nostra fase difensiva. Ogni tanto cadiamo in prestazioni pesanti e ciò destabilizza: questo fa parte della poca esperienza della squadra che ha giovani di qualità e pochi di esperienza che quando ci sono si fanno sentire. Abbiamo una classifica in linea con il nostro obiettivo, abbiamo tutte le carte in regola per salvarci e ci crediamo.

Valentini? Ottimo giudizio, sia per la prestazione, sia per il ragazzo. Ma non avevo dubbi, è un ragazzo con delle qualità importanti e ha una leadership da giocatore maturo. È un giocatore di livello che ha un aspetto tecnico ed emotivo importante".