Zanetti: “Facciamo cambiare idea a chi è pessimista, a Udine per dare battaglia”

Il tecnico: "Sono arrivati buoni giocatori, vogliamo essere scomodi per tutti"

Redazione Hellas1903 23 agosto - 16:07

Paolo Zanetti presenta in conferenza stampa la prima di campionato a Udine del Verona. Queste le dichiarazioni dell'allenatore.

Non vediamo l'ora di iniziare, bisogna affrontare questa Serie A con grande entusiasmo. Abbiamo avuto l'onore di ricevere l'abbraccio della gente, i nuovi hanno capito cosa significhi giocare per loro. Sarebbe bello se questa cosa si potesse ripetere nel tempo (allenamento a porte aperte).

Dobbiamo gettare sempre il cuore oltre l'ostacolo, con la mentalità di voler sempre crescere. Sarà un campionato difficile, ma con il giusto atteggiamento e attitudine si può colmare ogni difficoltà. C'è da fare tanto lavoro anche quest'anno, questo lo so, ma vedo i ragazzi predisposti, con voglia di fare, imparare, di entrare subito nel nostro ambiente in maniera veloce. Stanno arrivando giocatori con una certa esperienza come Nelsson che per me è un acquisto importante.

Ebosse rientra, domani valutiamo se dall'inizio altrimenti è pronto Frese. Qualcuno non ha magari i minuti e ritmo partita, nessun problema, si lavora duro. Più velocemente possibile cerchiamo di essere una squadra scomoda per tutti.

Il bicchiere è assolutamente mezzo pieno, ma è normale che significa che c'è ancora mezzo bicchiere da riempire. Abbiamo l'obbligo di pensare positivo con la certezza che con il lavoro si migliora. Si parte da una quota e si arriva migliorando a una quota superiore. Il mio lavoro è innanzitutto quello di migliorare i giocatori. Sono arrivati giocatori con potenziale. Non sono arrivati giocatori scarsi, ma buoni giocatori che hanno fatto vedere da altre parti cosa sanno fare. C'è tanto da dimostrare e da far cambiare idea a chi è pessimista. Il percorso è lungo. Vogliamo un'altra salvezza per il Verona, una piazza abituata a soffrire di più di quello che merita.

I punti sono tutti importanti, dietro ai punti c'è tanta fatica e sacrificio. Andiamo lì umili e sapendo che difficoltà ci può creare l'Udinese. Che è una squadra forte, attrezzata, fisica e rodata. Non partiamo sconfitti, andiamo a Udine a dare battaglia.

Ballottaggio in mezzo con Niasse e Yellu? Anche a destra, devo capire se dare fiducia a un ragazzo interessante come Fallou, che giocava in D l'anno scorso, ma vi ho abituati a non guardare queste cose. Devo vedere chi affiancare a Giovane.

Fiducioso come Zanzi? Sì, assolutamente. Dobbiamo lavorare con la consapevolezza di poter migliorare. Cerco di convincere i miei di essere i migliori di tutti. Normale che oggi partiamo fra gli ultimi, ma i conti si fanno alla fine.

Non ho chiesto 5 giocatori, ma ho detto che probabilmente ne sarebbero arrivati 5 giocatori, era nei programmi e non ho fatto richieste particolari. Nelsson è un profilo esperto che ci può dare una grossa mano con caratteristiche simili a Coppola. Ragazzo talentuoso come Belghali, che ha un'ottima tecnica e deve mettere su chili.

Giovane quanto è pronto a dire la sua in Serie A? Lo considero assolutamente prontissimo dal punto di vista tecnico. Credo che sia un giocatore di livello in Serie A. Bisogna tenere conto del fatto che non ha giocato per 8-9 mesi ma dal punto di vista tecnico è assolutamente già pronto.