Zanetti: “Giocato alla pari con la Lazio, abbiamo perso per un episodio”

L'allenatore: "I ragazzi hanno dato l'anima, sono meno preoccupato che dopo il Torino"

Redazione Hellas1903 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 20:42)

Paolo Zanetti commenta a Sky la sconfitta del Verona con la Lazio.

"A caldo non ho detto nulla ai ragazzi - spiega l'allenatore dell'Hellas - abbiamo fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista giocando alla pari contro una squadra più forte di noi. Abbiamo avuto le nostre occasioni per segnare, non ci siamo riusciti, siamo stati punti da un episodio. Il rigore? Se c'è fuorigioco poi non è rigore, il rigore c'era anche su Bradaric.

Ci manca la soluzione giusta negli ultimi 30 metri? Sì, sicuramente da questo punto di vista dobbiamo fare meglio, abbiamo avuto delle situazioni e delle ripartenze in superiorità numerica dove dovevamo andare a far male. Oggi senza quella deviazione anche la Lazio avrebbe fatto fatica a segnarci. I ragazzi hanno dato tutto, hanno dato l'anima, ci hanno provato fino in fondo. Il risultato ci condanna ma non dobbiamo mollare ma essere più concreti e cinici.

Mi aspetto di più dai centrocampisti? Sì, bisogna arrivare con più uomini in area, ma ci manca spesso quel pizzico di qualità nel chiudere l'azione, arriviamo vicini ma non ci riusciamo. Dobbiamo crescere e ci dobbiamo credere, oggi sono molto meno preoccupato che dopo il Torino. La Lazio abbiamo visto che squadra è. Non dobbiamo vedere tutto nero.

Prendiamo gol nel finale? Chi entra deve fare meglio, deve dare più qualità. Spesso abbiamo avuto dei finali negativi, ma non colpevolizzo nessuno. Stiamo facendo di tutto e di più per alzare il nostro livello. Oggi i ragazzi hanno dato tutto e non posso dir loro niente. Giovedì abbiamo un'altra partita importante e cercheremo di fare risultato.