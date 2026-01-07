Paolo Zanetti in conferenza stampa dopo la partita col Napoli parla del calciomercato in atto.
Zanetti: “Giovane per me è incedibile, Isaac deve adattarsi, Borghi è per la Primavera”
L'allenatore sul mercato: "Fare di tutto per salvarsi con i giocatori attuali, ma se la società ci aiuta..."
"Giovane è un ragazzo meraviglioso. È chiacchierato perché è forte. Per me è incedibile, poi si vedrà. I ragazzi arrivati sono due colpi da Verona, il portiere (Borghi) è per la Primavera. Isaac deve adattarsi, perché è da parecchio che non gioca. L'ho sempre detto e lo confermo che devo fare di tutto per salvarmi con i giocatori che ho oggi. Poi più la società ci darà una mano, più le probabilità si alzeranno"
