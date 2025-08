Zanetti: “Ottimo test, contava mettere minuti nelle gambe”

L'allenatore del Verona: "Siamo stati imprecisi, rinforzeremo la squadra"

Paolo Zanetti commenta in conferenza stampa l'amichevole del Verona col Sudtirol. “È stato un ottimo test - dice l'allenatore del Verona - un ottimo allenamento contro una squadra molto fisica, che ci ha messo nelle condizioni di fare una gara vera. In questo momento i carichi di lavoro sono importanti, li abbiamo aumentati progressivamente, e siamo arrivati qui comunque con la testa giusta. Se c'è una nota meno positiva oggi è che abbiamo creato tanti presupposti per fare gol, ma siamo stati imprecisi. Oggi contava mettere minuti nelle gambe, mostrare lo spirito giusto. Ho visto anche trame di gioco interessanti, in velocità. Abbiamo cercato di costruire la manovra e di dominare la partita. Dobbiamo recuperare dei giocatori importanti, come Sarr e Mosquera. Mosquera credo che riuscirà a mettere minuti nella prossima amichevole, mentre Sarr si allenerà a parte la prossima settimana. Bradaric lo conosciamo bene, ci darà una grossa mano”.

La posizione di Suslov sarà questa? “Questo è il momento di fare anche degli esperimenti. Tomas è un giocatore molto duttile, ma è normale che sia una mezzala offensiva. È un calciatore che va a rompere gli equilibri, oggi gli è mancato l’ultimo passaggio, ma questo è figlio della condizione. Mi è piaciuto sia come impegno che come ha interpretato il ruolo”.

Possiamo dire che l’obiettivo che l’obiettivo è quello di iniziare la stagione fisicamente al massimo? “Penso che non abbiamo alternative. Tutte le partite sono importanti, quest’anno abbiamo anche una settimana in più rispetto all’anno scorso. Siamo nel pieno della preparazione, il mio interesse dal punto di vista della mentalità è che la squadra stia sul pezzo. Stiamo lavorando molto per arrivare al massimo all’inizio del campionato”.

Il mercato è aperto, che attaccante arriverà? “L’importante è fare la scelta giusta, stiamo cercando dei giocatori con le caratteristiche giuste, non solo davanti. Dobbiamo rinforzare e rinforzeremo questa squadra, non tanto per i nomi che arriveranno ma nelle scelte che posso fare nell’11 titolare. Più giocatori ho di pari livello, più scelte posso fare. Stiamo cercando sicuramente dei calciatori che possano valorizzare i nostri e che facciano reparto, come un uomo d’area che abbia però anche nelle corde una certa intensità”.

Fonte: hellasverona.it