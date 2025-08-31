Zanetti: “Passo indietro, sbagliato completamente l’approccio”

"La Lazio ha fatto il suo - spiega l'allenatore dell'Hellas - ma noi abbiamo sbagliato completamente l'approccio e questo non deve assolutamente accadere. Dobbiamo lavorare tanto, lo sappiamo. La settimana scorsa abbiamo fatto un'ottima partita con grande solidità, oggi il contrario. Ci serva da lezione, in Serie A dobbiamo tenere alta l'attenzione. Questa partita non va dimenticata, ma va analizzata. Un passo indietro importante rispetto all'ultima partita, ma ad inizio anno alti e bassi ci stanno.