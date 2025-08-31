Paolo Zanetti commenta a Dazn la sconfitta del Verona con la Lazio.
gazzanet
Zanetti: “Passo indietro, sbagliato completamente l’approccio”
"La Lazio ha fatto il suo - spiega l'allenatore dell'Hellas - ma noi abbiamo sbagliato completamente l'approccio e questo non deve assolutamente accadere. Dobbiamo lavorare tanto, lo sappiamo. La settimana scorsa abbiamo fatto un'ottima partita con grande solidità, oggi il contrario. Ci serva da lezione, in Serie A dobbiamo tenere alta l'attenzione. Questa partita non va dimenticata, ma va analizzata. Un passo indietro importante rispetto all'ultima partita, ma ad inizio anno alti e bassi ci stanno.
Dobbiamo allenarci insieme, attraversare delle difficoltà e anche delle gioie. Avevo ragazzi che oggi non c'erano, altri sono tornati dopo tanto tempo. Questi 15 giorni ci serviranno per migliorare.
Baldanzi? È un giocatore importante, ma in questo momento non mi sento di parlare di mercato. Dobbiamo fare sicuramente meglio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA