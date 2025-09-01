hellas1903 calciomercato Ufficiale, Livramento al Casa Pia

Ufficiale, Livramento al Casa Pia

Ufficiale, Livramento al Casa Pia - immagine 1
L'attaccante in prestito con diritto di riscatto al club portoghese
Redazione Hellas1903

Chiusa dal Verona anche la cessione di Dailon Livramento.

L'attaccante capoverdiano, che era vicinissimo al Magdeburgo, è andato invece in prestito con diritto di riscatto, al Casa Pia, club portoghese.

Questa la nota dell'Hellas: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto al Casa Pia Atlético Clube - in prestito con opzione - il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante capoverdiano Dailon Livramento.

