hellas1903 calciomercato Ufficiale, Livramento al Casa Pia
Ufficiale, Livramento al Casa Pia
L'attaccante in prestito con diritto di riscatto al club portoghese
L'attaccante capoverdiano, che era vicinissimo al Magdeburgo, è andato invece in prestito con diritto di riscatto, al Casa Pia, club portoghese.
Questa la nota dell'Hellas: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto al Casa Pia Atlético Clube - in prestito con opzione - il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante capoverdiano Dailon Livramento.
