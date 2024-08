Zanetti: “Prestazione di carattere dopo una dura preparazione”

L'allenatore del Verona: "Con le due punte siamo stati equilibrati"

Redazione Hellas1903 4 agosto - 06:44

Le dichiarazioni di Paolo Zanetti dopo l'amichevole tra il Verona e l'Asteras vinta dall'Hellas per 1-0.

Questa sera si è giocato contro un avversario di livello, l’asticella si è alzata. Quali indicazioni e risposte ha avuto questa sera dalla squadra? "È stata una partita difficile ce l'aspettavamo, avevamo già visto i nostri avversari contro il Bologna. Serviva fare una prestazione di carattere e stasera ho visto l'aspetto mentale che chiedo alla squadra, che non c'era stato la scorsa settimana. È stato un allenamento importante".

Amichevoli terminate: ci dà un resoconto finale di questa preparazione estiva? "È stata una preparazione dura come deve essere, fatta bene con pochissimi infortuni. I ragazzi stanno mettendo benzina e minuti nelle gambe. In Coppa Italia sabato prossimo dovremo presentaci vicini al massimo, siamo a buon punto".

Altra settimana intensa di lavoro a Peschiera, in generale come sta la squadra e come hai visto i nuovi Okou e Kastanos? "Bisogna lasciare loro il tempo di integrarsi, di capire la indicazioni. Dal punto di vista fisico devono crescere, ma questa sera mi è piaciuto il loro atteggiamento. La squadra in generale sta bene, Suslov ha una piccola infiammazione ma già da martedì sarà in gruppo".

A livello tattico, che spunti si porta via? Abbiamo visto anche stasera qualche nuova soluzione... "Stasera abbiamo provato le due punte e i ragazzi hanno risposto bene. Siamo stati equilibrati, i quattro giocatori offensivi davanti hanno aiutato la squadra, abbiamo fatto bene sia in pressione in fase di attesa, e siamo stati umili ma aggressivi in fase difensiva. È una soluzione che mi è piaciuta, ci penserò per il futuro".

Sabato si inizia a fare sul serio: come si aspetta il debutto al Bentegodi? "Deve essere il debutto di una squadra consapevole del percorso che deve fare. Da ora in poi il risultato conta. Oggi abbiamo giocato come fosse una partita ufficiale, mettendoci la giusta voglia e sapendo stare nelle difficoltà, nella gestione. L'atteggiamento deve sempre essere quello di stasera come punto di partenza".

Fonte: hellasverona.it