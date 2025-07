Zanzi: “Budget per il mercato? Non ne posso parlare”

Italo Zanzi , parlando a Folgaria prima dell'amichevole del Verona con la Top22 dilettanti, ha risposto a una domanda sul budget a disposizione per il mercato. "Ovviamente abbiamo una nostra strategia - dice il presidente dell'Hellas - che decidiamo internamente. Il budget è legato a strategie interne e non ne posso parlare qui.

Vogliamo squadra più forte possibile, con più punti possibile. Abbiamo massima fiducia in Sean Sogliano, non gli dico che giocatori scegliere, lavora con il suo staff e con il mister. Formeremo nel tempo un gruppo, per arrivare pian piano ad una squadra più forte possibile".