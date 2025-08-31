Montipò 4
Pagelle, disastro difesa, scelte sbagliate
Errore grossolano sul gol del 3-0. Uno svarione che arriva proprio nel momento in cui la squadra stava reagendo. Lo sorprendono con elementare facilità.
Nuñez 4,5
Lento e compassato, dal suo lato scatta Zaccagni, che non manca il timbro. Non funziona. Poi viene messo a fare il quinto a destra.
Nelsson 4,5
Perde presto il timone della difesa. Per un tempo è disorientato. Nella ripresa viene spostato sul centrodestra e fa qualcosa di meglio.
Ebosse 4
Incerto e “ballerino” dietro. Castellanos è imprendibile. Sbagli in sequenza, la Lazio spadroneggia dalle sue parti. Forma da ritrovare, per ora è molto lontana.
Fallou 5,5
Duello difficilissimo con un “drago” come Tavares. Si arrangia come può. Esce infortunato.
Serdar 5,5
Tenta di rattoppare, ma non basta. Ci mette temperamento, prova a dare ordine dove non ce n’è.
Bernede 5
Si perde Guendouzi sul gol del vantaggio della Lazio. Centra il palo con una bella giocata, ha un’altra occasione.
Harroui 4
Rari lampi, subito sparito. Fisicamente sembra lontano da una condizione adeguata, e lo si sapeva. Attenuante, questa, per una prova decisamente mediocre.
Bradaric 5,5
Non prende metri, sembra intimidito.
Giovane 6
Accende il gioco in attacco. Tutte le avanzate del Verona passano per i suoi piedi. Si propone con insistenza, se l’Hellas si fa vedere in avanti è per le sue qualità.
Sarr 4
Non incide mai. Evanescente, il suo apporto in fase offensiva è ridotto al minimo. Deve fare parecchio di più.
Bella-Kotchap 5,5
Traballa anche lui.
Al-Musrati 5,5
Un tempo a ritmo blando.
Frese 6
Dà accortezza in difesa, a risultato comunque fissato.
Belghali ng
Mosquera ng
Zanetti 4
Le scelte iniziali appaiono subito troppo ambiziose, azzardate. Schiera una squadra che si sgretola per la mancanza di copertura, senza protezione. La Lazio ci va a nozze, nelle voragini che si aprono. Nel secondo tempo, a risultato scritto, cerca altre soluzioni, ma ormai è già accademia e arriva anche il poker.
