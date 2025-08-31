Pagelle, disastro difesa, scelte sbagliate

Errore grossolano sul gol del 3-0. Uno svarione che arriva proprio nel momento in cui la squadra stava reagendo. Lo sorprendono con elementare facilità.

Lento e compassato, dal suo lato scatta Zaccagni, che non manca il timbro. Non funziona. Poi viene messo a fare il quinto a destra.

Perde presto il timone della difesa. Per un tempo è disorientato. Nella ripresa viene spostato sul centrodestra e fa qualcosa di meglio.

Incerto e “ballerino” dietro. Castellanos è imprendibile. Sbagli in sequenza, la Lazio spadroneggia dalle sue parti. Forma da ritrovare, per ora è molto lontana.