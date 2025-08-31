hellas1903 partite pagelle Pagelle, disastro difesa, scelte sbagliate

Pagelle, disastro difesa, scelte sbagliate

Pagelle, disastro difesa, scelte sbagliate - immagine 1
Di Giovane gli unici guizzi. Harroui fuori condizione, Sarr non incide mai
Matteo Fontana
Matteo Fontana 

Montipò 4

 

Errore grossolano sul gol del 3-0. Uno svarione che arriva proprio nel momento in cui la squadra stava reagendo. Lo sorprendono con elementare facilità.

 

Nuñez 4,5

 

Lento e compassato, dal suo lato scatta Zaccagni, che non manca il timbro. Non funziona. Poi viene messo a fare il quinto a destra.

 

Nelsson 4,5

 

Perde presto il timone della difesa. Per un tempo è disorientato. Nella ripresa viene spostato sul centrodestra e fa qualcosa di meglio.

Ebosse 4

 

Incerto e “ballerino” dietro. Castellanos è imprendibile. Sbagli in sequenza, la Lazio spadroneggia dalle sue parti. Forma da ritrovare, per ora è molto lontana.

 

Fallou 5,5

 

Duello difficilissimo con un “drago” come Tavares. Si arrangia come può. Esce infortunato.

 

Serdar 5,5

 

Tenta di rattoppare, ma non basta. Ci mette temperamento, prova a dare ordine dove non ce n’è.

Bernede 5

 

Si perde Guendouzi sul gol del vantaggio della Lazio. Centra il palo con una bella giocata, ha un’altra occasione.

 

Harroui 4

 

Rari lampi, subito sparito. Fisicamente sembra lontano da una condizione adeguata, e lo si sapeva. Attenuante, questa, per una prova decisamente mediocre.

 

Bradaric 5,5

 

Non prende metri, sembra intimidito.

Giovane 6

 

Accende il gioco in attacco. Tutte le avanzate del Verona passano per i suoi piedi. Si propone con insistenza, se l’Hellas si fa vedere in avanti è per le sue qualità.

 

Sarr 4

 

Non incide mai. Evanescente, il suo apporto in fase offensiva è ridotto al minimo. Deve fare parecchio di più.

Bella-Kotchap 5,5

 

Traballa anche lui.

 

Al-Musrati 5,5

 

Un tempo a ritmo blando.

 

Frese 6

 

Dà accortezza in difesa, a risultato comunque fissato.

 

Belghali ng

 

Mosquera ng

 

 

Zanetti 4

 

Le scelte iniziali appaiono subito troppo ambiziose, azzardate. Schiera una squadra che si sgretola per la mancanza di copertura, senza protezione. La Lazio ci va a nozze, nelle voragini che si aprono. Nel secondo tempo, a risultato scritto, cerca altre soluzioni, ma ormai è già accademia e arriva anche il poker.

 

 

