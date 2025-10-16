Hellas Verona, dalla curva allo smartphone: la passione corre online

Un tempo la voce di un cronista alla radio, oggi il refresh sullo smartphone: il tifoso dell’Hellas Verona non consuma più la partita in un solo modo. La fede gialloblù resta incrollabile, ma è diventata multicanale. Tv e streaming ufficiale...

Redazione Hellas1903 16 ottobre - 09:11

Un tempo la voce di un cronista alla radio, oggi il refresh sullo smartphone: il tifoso dell’Hellas Verona non consuma più la partita in un solo modo. La fede gialloblù resta incrollabile, ma è diventata multicanale.

Tv e streaming ufficiale — Se un tempo l’unica opzione per rimanere sul pezzo da casa era sintonizzarsi sulla Rai, ora i sostenitori scaligeri devono muoversi tra più piattaforme. Dal 2021 la Serie A è divisa in due: DAZN ha i diritti di tutte le gare fino al 2029, trasmesse in streaming su smart TV, computer, tablet e smartphone. Sky mantiene la co-esclusiva di tre partite a giornata, negli slot fissi del sabato sera, della domenica pomeriggio e del lunedì sera.

DAZN propone diversi piani per la stagione 2025/26, tra cui Full, che consente la visione su due dispositivi registrati nella stessa rete domestica, e Family, che permette la visione su una coppia di device in luoghi differenti. I prezzi variano a seconda dell’abbonamento scelto e della modalità (mensile, annuale o promozionale).

Sky prevede pacchetti come Sky Calcio + Sky Sport e combinazioni con Sky TV, in promozione a prezzo scontato per periodi di 12-18 mesi. Alcune offerte sono disponibili tramite NOW per lo streaming, altre solo con abbonamento Sky via satellite o internet. Le condizioni variano in base all'apparecchio usato (decoder, smart TV, app) e all’eventuale vincolo minimo di permanenza.

Dal tradizionale evento domenicale al Bentegodi, la partita presenta dunque un mosaico di credenziali e accessi digitali, venendo trasmessa anche sullo smartphone collegato in 4G e sul tablet, così come sulla consolle integrata. Inoltre, le piattaforme caricano contenuti on-demand per rivedere le azioni e sentire i commenti a caldo dei protagonisti al triplice fischio finale.

App e social Hellas Accanto ai colossi televisivi, l’Hellas Verona ha scelto di sviluppare un proprio ecosistema. Nel 2025 il club ha rilanciato l’app ufficiale con un restyling completo, puntando a farne un hub a disposizione dei tifosi. Oltre a news, calendario e classifiche, l’app implementa un wallet digitale in cui caricare biglietti e abbonamenti.

Il QR code sostituisce il cartaceo e diventa valido direttamente ai tornelli del Bentegodi, riducendo code e imprevisti. Da un lato, la soluzione velocizza l’ingresso allo stadio, dall'altro risponde anche all’esigenza di sicurezza, dato che riduce il rischio di smarrimenti e il margine per truffe legate ai biglietti contraffatti.

Attraverso l’applicazione i tifosi possono partecipare a sondaggi, compreso quello sull’MVP del match appena mandato agli archivi, e creare pagelle personalizzate grazie alle funzionalità interattive introdotte con il partner Infront. L’app include notifiche push per le news del club, mentre il progetto lavora su nuove modalità di coinvolgimento tifoseria, nell’ottica del fan engagement.

Sui social ufficiali, in particolare Facebook, Instagram e X, gli aggiornamenti generano commenti e condivisioni immediati. Una sorta di secondo schermo nella prospettiva dei tifosi, da affiancare alla partita in una conversazione continua online.

Diretta testuale — Tra i servizi digitali, la diretta testuale resta uno delle modalità di fruizione preferite. Hellas1903 aggiorna i suoi lettori azione per azione, fornendo la cronaca in tempo reale di ogni gara. L’esempio recente è stato Verona-Cremonese, seguita sul sito minuto dopo minuto con dettagli su formazioni, occasioni, gol e sviluppi.

Il collegamento parte dal pre-match all’annuncio delle formazioni ufficiali e alle curiosità dal campo. Prosegue con la cronaca azione per azione e accompagna i tifosi fino al termine delle ostilità, senza far rimpiangere la visione in TV o allo stadio quando questi non sono disponibili.

La cronaca live si trasforma in un flusso imperterrito di aggiornamenti in tempo reale. Minuto dopo minuto, il racconto integra cronaca e dati essenziali, mantenendo costante la tensione. La velocità delle notifiche e l’immediatezza del formato rendono lo strumento accessibile ovunque, persino in viaggio, con lo smartphone in tasca.

La fede gialloblù diventa digitale

Dal Bentegodi alla diretta testuale, dallo streaming all’app interattiva, l’Hellas Verona oggi vive su più livelli. Una trama serrata di passaggi dall’app allo streaming, con notifiche che aiutano a non sentirsi mai lontani dalla propria squadra del cuore.

Il tifoso scaligero del 2025 unisce la passione per la curva alla dimensione digitale, con la fede gialloblù che scorre pure nel cellulare. L’Hellas è tanto cori e bandiere al Bentegodi, quanto refresh e commenti sul display. La passione resta la stessa, cambia soltanto la forma.