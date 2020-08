Abbiamo intervistato Giuseppe Dai Prè, per tutti il mitico “Aquila” dalla voce stentorea, che ha iniziato a vendere bevande e snack allo stadio, al Palasport, in Arena e al teatro Romano nel 1971, anno della fondazione delle Brigate Gialloblù. E che non demorde. Il Covid gli ha bloccato, come per tutti i suoi colleghi, l’attività, ma lui è speranzoso di riprendere a fine anno. E intanto segue le sorti del Verona.