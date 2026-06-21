Verona e Venezia si incontreranno nella giornata di domani, 22 giugno, per discutere della situazione di diversi giocatori in ballo tra gialloblù e arancioneroverdi. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.

Sul piatto alcune possibili cessioni dall'Hellas ai lagunari, e il trasferimento del difensore lussemburghese Seid Korac in gialloblù. Gli altri nomi sono quelli di Orban, Montipò, Bradarić e Armel Bella-Kotchap, quest'ultimo il più vicino al passaggio al Venezia.

L'incontro di domani servirà per capire meglio le situazioni dei giocatori di entrambi i club, col Venezia intento a pescare dalla rosa gialloblù della scorsa stagione.