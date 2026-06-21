In questi giorni appuntamento per siglare l'accordo e il trasferimento del difensore dell'Hellas
Accelera la trattativa per il passaggio di Armel Bella-Kotchap dal Verona al Venezia.
Come riportato da Alfredo Pedullà, in questi giorni ci sarà un incontro tra i club per definire l'operazione.
Accordo in vista per il trasferimento del difensore tedesco, l'Hellas va in chiusura. Bella-Kotchap, ingaggiato a titolo definitivo in inverno per 4.5 milioni di euro, con il riscatto del prestito con il Southampton, ha una valutazione che supera i 10 milioni.
Per lui, in gialloblù, nell'ultimo campionato, 19 presenze.
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