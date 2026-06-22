A Miami è 2-2, il giocatore del Verona non viene schierato. Domani l'Algeria con Belghali
Nuova sorpresa siglata ai Mondiali da Capo Verde.
A Miami, la partita con l'Uruguay si chiude sul 2-2. Secondo punto per la nazionale del ct Bubista, che aveva fermato, al debutto, la Spagna, bloccata sullo 0-0.
Rispetto alla gara precedente, non è stato schierato Dailon Livramento. L'attaccante, rientrato al Verona dopo il prestito al Casa Pia, è rimasto in panchina.
Il prossimo incontro per Capo Verde sarà con l'Arabia Saudita, sabato a Houston.
Domani, alle 5 italiane, l'Algeria, con Rafik Belghali, affronterà la Giordania, a Santa Clara.
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