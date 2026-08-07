Al centro sportivo di Castelnuovo del Garda, Baroni e i suoi perdono la quinta amichevole precampionato. Decide il gol di Stuckler
Si è conclusa 0-1 Hellas Verona-Cremonese, quinta amichevole stagionale dei gialloblù. Baroni schiera Mulattieri prima punta supportato da Suslov, Harroui e Livramento dal primo minuto.
Al 33' è abile l'attaccante David Stuckler a insaccare in rete la respinta di Leali sul potente tiro di Pontisso.
Nella ripresa scendono in campo Compagnon, Sarr e Sezonienko senza tuttavia riuscire a pareggiare i conti.
Dalla prossima settimana il Verona ripartirà per preparare la sfida contro l'Entella, in programma al Bentegodi il 16 agosto alle ore 20:45 e valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia
Di seguito il tabellino dell'amichevole appena conclusa:
HELLAS VERONA-CREMONESE 0-1 Rete: 33' Stuckler
HELLAS VERONA (4-2-3-1): Leali; Oyegoke (dall'82' Cham), Slotsager (dal 90' Tagne), Edmundsson (dal 67' Korac), Frese (dal 48' Bradaric); Bernede (dal 67' De Battisti), Kastanos (dall'82' Cerbone); Suslov (dal 46' Compagnon), Harroui, Livramento (dal 67' Sezonienko); Mulattieri (dal 67' Sarr)A disposizione: Toniolo, Perilli, Vermesan, AkaleAllenatore: Marco Baroni
CREMONESE (3-5-2): Agazzi (dal 46' Fulignati); Folino (dal 74' Vogliacco), Bianchetti (dal 74' Fellipe Jack), Luperto (dal 74' Grassi); Collocolo (dal 57' Lickunas), Pontisso (dal 63' Lordkipanidze), Gerli (dal 63' Lottici Tessadri), Vandeputte (dal 74' Nasti), Pezzella (dal 46' Rocchetti); Bonazzoli (dal 57' Berti), Stuckler (dal 57' De Luca)A disposizione: Festa, Fulignati, Berti, De Luca, Djuric, Grassi, Lickunas, Nasti, Ozilio, Tosi, VogliaccoAllenatore: Marco Giampaolo
Arbitro: Andrea Copelli (Sez. AIA di Mantova)Assistenti: Jean Cristophe Molino (Sez. AIA di Brescia) e Giovanni Ruocco (Sez. AIA di Brescia)
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