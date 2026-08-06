1,2 milioni la richiesta, 750 la proposta dell'Hellas. Il giocatore desidera il trasferimento in gialloblù

Redazione Hellas1903
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Mulattieri si presenta

Prosegue la trattativa del Verona pe Jacopo Segre, contrattazione svelata da trivenetogoal.it e confermata due giorni fa ai nostri taccuini.

Fra il centrocampista e il Palermo è, al momento, rottura, per via del mancato rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Il Verona si è inserito e ha messo sul piatto una prima offerta di 750mila euro per il cartellino del giocatore.

Non ci sono ancora stati contatti diretti fra i due club, riporta il giornale online sportivo, ma l’agente del giocatore sta mediando e lavorando per arrivare alla fumata bianca. Il Palermo chiede 1,2 milioni, si tratta a distanza. Le posizioni potrebbero avvicinarsi anche se il Palermo. Il Palermo non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente, ma il giocatore spinge per la cessione.

segre

Segre, in origine, è stato proposto all'Hellas, come ad altri club. Immediato l'interesse di Sogliano e Baroni, non sarà facile arrivare all'ok ma la spinta del giocatore può essere decisiva.

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