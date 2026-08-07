Continua a ritmo sostenuto la campagna 2026-2027
Il video della campagna abbonamenti del Verona 2026/2027
Abbonamenti del Verona oltre quota 11000.
Questo il dato toccato finora, con la campagna 2026-2027 che prosegue con la fase di vendita libera.
Lo rendo noto il club gialloblù: "Nuovo traguardo per la campagna abbonamenti 2026/27 'VERONESI TUTI QUANTI': sono oltre 11.000 i tifosi che hanno già scelto di essere al fianco dell'Hellas Verona nella prossima stagione.
I tifosi gialloblù possono ancora sottoscrivere il proprio abbonamento e assicurarsi un posto allo stadio per seguire da vicino il Verona nella stagione 2026/27 nella fase di vendita libera.
Per tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti gialloblù CLICCA QUI.".
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