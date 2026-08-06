Il Verona ha presentato il nuovo pullman della squadra, firmato con la collaborazione storica con ATV.

È un mezzo della casa costruttrice Man, modello Lion's Coach, di ben 13,90 metri di lunghezza, completamente personalizzato da ATV per Hellas Verona: con 44 posti a sedere, ampi spazi interni, allestimenti top di gamma, il nuovo pullman vanta quanto di meglio tra le dotazioni tecniche disponibili sul mercato del trasporto di persone. Grazie alla sua brandizzazione esclusiva, realizzata con le grafiche e i colori che caratterizzano la società gialloblù, il nuovo pullman intende dunque diventare l'ambasciatore sulle strade d'Italia del blasone Hellas, evidenziandone la storia, i successi sportivi ed i suoi protagonisti.

"Quello che presentiamo oggi è un importante upgrade per la nostra partnership con Hellas, una collaborazione ormai storica, che va oltre il semplice accordo commerciale e che rappresenta per ATV uno dei tasselli più significativi del proprio impegno a sostegno delle realtà sportive locali. Visto il consolidato rapporto che ci lega, abbiamo voluto dare un concreto segnale per il futuro, mettendo a disposizione dell'Hellas Verona questo nuovo prestigioso pullman, un mezzo top di gamma, completamente brandizzato e personalizzato, analogo a quelli impiegati dai più prestigiosi club del panorama calcistico a livello nazionale ed europeo. Un investimento di cui siamo orgogliosi e che siamo certi possa essere di buon auspicio per le fortune calcistiche dei nostri Gialloblù" ha commentato l'Amministratore Delegato di ATV, Massimo Bettarello.

“La collaborazione con ATV dimostra come un rapporto solido possa crescere e consolidarsi nel tempo” - ha dichiarato Simona Gioè, Direttore Generale del Club -. Da oltre dieci anni abbiamo costruito un forte legame con il territorio. Questo nuovo pullman garantirà alla Prima Squadra il massimo del comfort e della sicurezza in tutte le trasferte della stagione. Ringraziamo ATV per il continuo supporto: portare i colori dell'Hellas Verona in giro per l'Italia insieme a un partner storico della città è un bel motivo d'orgoglio”.