Hellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Virtus Entella, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026/27 e in programma domenica 16 agosto (ore 20.45), allo stadio 'Bentegodi', saranno disponibili nei punti vendita Ticketone e sul portale Ticketone a partire da oggi, venerdì 7 agosto.

Informiamo i tifosi che l’unico sito ufficiale autorizzato per l’acquisto dei biglietti online è Ticketone, l’incauto acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie.