Possibilità di acquistare i tagliandi in tutti i punti vendita appartenenti al circuito Ticketone e via web
Mulattieri si presenta
Hellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Virtus Entella, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026/27 e in programma domenica 16 agosto (ore 20.45), allo stadio 'Bentegodi', saranno disponibili nei punti vendita Ticketone e sul portale Ticketone a partire da oggi, venerdì 7 agosto.
Informiamo i tifosi che l’unico sito ufficiale autorizzato per l’acquisto dei biglietti online è Ticketone, l’incauto acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie.
- Punti vendita: possibilità di acquistare i biglietti in tutti i punti vendita appartenenti al circuito Ticketone presenti sul territorio nazionale e consultabili QUI.
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