Possibilità di acquistare i tagliandi in tutti i punti vendita appartenenti al circuito Ticketone e via web

Redazione Hellas1903
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Mulattieri si presenta

Hellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Virtus Entella, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026/27 e in programma domenica 16 agosto (ore 20.45), allo stadio 'Bentegodi', saranno disponibili nei punti vendita Ticketone e sul portale Ticketone a partire da oggi, venerdì 7 agosto.

Informiamo i tifosi che l’unico sito ufficiale autorizzato per l’acquisto dei biglietti online è Ticketone, l’incauto acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie.

VENDITA LIBERADalle ore 9 di venerdì 7 agosto: vendita dei biglietti per assistere alla gara con la Virtus Entella, con acquisto nei seguenti canali di prevendita:
  • Punti vendita: possibilità di acquistare i biglietti in tutti i punti vendita appartenenti al circuito Ticketone presenti sul territorio nazionale e consultabili QUI.
  • Web: possibilità di acquistare da casa il biglietto tramite il sito di Ticketone con stampa diretta del biglietto valido per l’ingresso senza necessità di passare dalla biglietteria per ulteriori ritiri. Tutte le informazioni sul servizio sono riportate QUI.
Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare code e un costo maggiorato alla biglietteria dello stadio il giorno della gara. Si richiede di esibire un documento o carta di identità per ogni biglietto da acquistare dove sia riportata la residenza del titolare secondo quanto richiesto dal Ministero dell’interno.
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