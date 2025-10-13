Orban, cuoricini nella notte dopo il fattaccio
Gift Orban si è fatto vivo sul suo profilo Instagram: tre cuoricini intorno allo stemma dell'Hellas. L'attaccante visibilmente nervoso nel post partita di Verona-Milan, ha ingaggiato una rissa con un…
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Il Verona chiude per il prestito di Yellu all'Arouca. Il centrocampista ha avuto poco spazio in gialloblù e sarà girato fino alla fine della stagione al club portoghese. Lo riporta Sky.
Il Napoli è tornato ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno preparandosi alla prossima sfida di Serie A contro il Verona, che si giocherà mercoledì alle 18:30 allo stadio Diego Armando…
Importante sfida salvezza sabato alle 15 a Marassi, con il Verona che sarà ospite del Genoa. L'ultimo successo casalingo dei rossoblu risale al 4 aprile scorso, contro l'Udinese. In questa stagione…
Nel post-gara di Parma-Mantova, nella sala stampa del Mutti Training Center, ha parlato Christian Ordóñez, reduce dagli 88’ giocati nel centrocampo gialloblù. L’argentino, dimostrando una buona…
Per Giovane, gioiello del Verona, come noto ci sono già stati dei contatti con Napoli, Inter e Milan nelle scorse settimane, ma diverse società hanno chiesto informazioni, cioè quasi tutte le big.
Dopo il bellissimo gol all’Inter segnato domenica, Giovane è diventato il quarto attaccante brasiliano ad andare a segno in Serie A con la maglia del Verona, considerando l’era dei tre punti a…
L’Hellas Verona torna al Bentegodi per una gara che vale molto più dei tre punti. Domenica 26 ottobre alle 15.00, i gialloblù affronteranno il Cagliari in un match che mette in palio una fetta di…