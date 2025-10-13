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Orban, cuoricini nella notte dopo il fattaccio

R. Hellas1903

Gift Orban si è fatto vivo sul suo profilo Instagram: tre cuoricini intorno allo stemma dell'Hellas. L'attaccante visibilmente nervoso nel post partita di Verona-Milan, ha ingaggiato una rissa con un…

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Mercato, Yellu va in prestito all'Arouca

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Il Verona chiude per il prestito di Yellu all'Arouca. Il centrocampista ha avuto poco spazio in gialloblù e sarà girato fino alla fine della stagione al club portoghese. Lo riporta Sky.

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Napoli-Verona, Conte alle prese con la sostituzione di Neres

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Il Napoli è tornato ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno preparandosi alla prossima sfida di Serie A contro il Verona, che si giocherà mercoledì alle 18:30 allo stadio Diego Armando…

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Parma, Ordonez: "A Verona come se affrontassimo il Milan"

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Nel post-gara di Parma-Mantova, nella sala stampa del Mutti Training Center, ha parlato Christian Ordóñez, reduce dagli 88’ giocati nel centrocampo gialloblù. L’argentino, dimostrando una buona…