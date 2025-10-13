Mercato, Yellu va in prestito all'Arouca R. Hellas1903 Redazione Hellas1903 9 gennaio - 07:58 9 gennaio

Il Verona chiude per il prestito di Yellu all'Arouca. Il centrocampista ha avuto poco spazio in gialloblù e sarà girato fino alla fine della stagione al club portoghese. Lo riporta Sky.