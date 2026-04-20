Orban, cuoricini nella notte dopo il fattaccio

L'attaccante visibilmente nervoso nel post partita di Verona-Milan, ha ingaggiato una rissa con un tifoso che aveva insistito per una foto. Dopo l'intervento della sicurezza, il nigeriano è stato calmato e una volta tornato alla ragione si è scusato con i tifosi presenti. Ieri notte è arrivato anche il messaggio sui social.