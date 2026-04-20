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Orban, cuoricini nella notte dopo il fattaccio

Orban, cuoricini nella notte dopo il fattaccio - immagine 1
Dopo il brutto episodio di ieri, l'attaccante posta dei cuori gialloblù in una storia su Instagram
Redazione Hellas1903

Gift Orban si è fatto vivo sul suo profilo Instagram: tre cuoricini intorno allo stemma dell'Hellas.

L'attaccante visibilmente nervoso nel post partita di Verona-Milan, ha ingaggiato una rissa con un tifoso che aveva insistito per una foto. Dopo l'intervento della sicurezza, il nigeriano è stato calmato e una volta tornato alla ragione si è scusato con i tifosi presenti. Ieri notte è arrivato anche il messaggio sui social.

Resta un episodio deplorevole dal quale il Verona stesso si è dissociato con un comunicato, condannando qualsiasi comportamento violento.

 

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