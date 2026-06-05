Paolo Sammarco ricomincia dalla Serie C.

Il tecnico, al Verona da febbraio, dopo aver sostituito Paolo Zanetti, ha scelto di andare allenare il Lumezzane.

Lo riporta Sky.

Sammarco ha accettato la proposta della società rossoblù, decisione che sarà ufficializzata nelle prossime ore. Nelle ultime stagioni, Sammarco ha guidato la formazione Primavera dell'Hellas, condotta dal 2022 fino a gennaio e al passaggio alla Prima Squadra.

Con l'Hellas, per lui, 15 panchine, con una vittoria (il 2-1 esterno con il Bologna), 4 pareggi e 10 sconfitte. In totale 7 punti, con il Verona che ha chiuso a 21, retrocedendo in B.