Genoa, Il Secolo XIX: “Grande occasione per tornare a vincere a Marassi”

La pressione portata dalla classifica deficitaria è forte ma pure la voglia di iniziare la risalita per lasciare definitivamente 1 bassifondi e assestarsi in posizioni più tranquille, sottolinea il quotidiano Il Secolo XIX. E De Rossi è a caccia della prima vittoria, dopo due pareggi in cui ci sono stati segnali di crescita, affiancati da alcuni difetti ancora da correggere. Per l'ex capitano della Roma sarà anche la prima volta in panchina sul prato del Ferraris, dopo l'esperienza dell'esordio nel box della tribuna causa squalifica. «Lo stadio mi ha emozionato. Ero teso, ero concentrato, non sono neanche uno che fa troppe smancerie e mi imbarazzo pure. Rispetto a tanti altri allenatori o calciatori, non è una consuetudine rappresentare un popolo che non sia la Roma perché nella mia vita non mi sono mai spostato da casa mia. Però voglio vivermi questa esperienza non in maniera fredda, ma facendomi travolgere da questo amore a suon di punti".