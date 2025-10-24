Verso Hellas Verona-Cagliari: le quote e le ultime sulla squadra di Pisacane

L’Hellas Verona torna al Bentegodi per una gara che vale molto più dei tre punti. Domenica 26 ottobre alle 15.00, i gialloblù affronteranno il Cagliari in un match che mette in palio una fetta di fiducia e continuità nella corsa salvezza....

Redazione Hellas1903 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 15:18)

L’Hellas Verona torna al Bentegodi per una gara che vale molto più dei tre punti. Domenica 26 ottobre alle 15.00, i gialloblù affronteranno il Cagliari in un match che mette in palio una fetta di fiducia e continuità nella corsa salvezza. Dopo lo 0-0 in trasferta contro il Pisa, il Verona vuole ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico e confermare le buone sensazioni sul piano difensivo. La squadra di Paolo Zanetti ha dimostrato solidità e organizzazione, ma serve maggiore incisività in zona gol per capitalizzare quanto di buono costruito. Il Bentegodi, ancora una volta, sarà chiamato a fare la differenza, spingendo la squadra verso una prestazione di carattere.

L’avversario, il Cagliari, arriva da una sconfitta casalinga contro il Bologna per 0-2 e cerca risposte immediate. In casa rossoblù si registra il rientro in gruppo di Marko Rog, che torna a disposizione dopo un fastidio muscolare, mentre resta in dubbio Yerry Mina, alle prese con un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Anche Di Pardo, Pintus e Radunović lavorano ancora a parte.

I numeri della storia sorridono al Verona: nei 19 precedenti di Serie A al Bentegodi, i padroni di casa hanno vinto in 10 occasioni, con 7 pareggi e solo 2 successi rossoblù, l’ultimo arrivato pochi mesi fa. In totale, considerando anche Serie B e Coppa Italia, i confronti in Veneto sono 23, con 11 vittorie gialloblù, 4 del Cagliari e 8 pareggi. Una tradizione che conferma la solidità dell’Hellas davanti al proprio pubblico e alimenta la fiducia in vista del match. Con la spinta del Bentegodi e la determinazione vista nelle ultime uscite, il Verona punta a tornare al successo e a dare un segnale chiaro al campionato.

L’equilibrio si riflette anche nelle scommesse Serie A, che vedono un leggero vantaggio per i padroni di casa: la vittoria dell’Hellas Verona è quotata a 2.30, il pareggio a 3.00, mentre il successo del Cagliari si attesta a 3.40. Numeri che testimoniano l’incertezza di una gara aperta, dove il fattore campo e la solidità difensiva del Verona potrebbero fare la differenza, pur senza indicare un pronostico scontato.

Zanetti punta a dare continuità ai progressi mostrati sul piano dell’attenzione e dell’equilibrio tattico. La fase difensiva è apparsa più solida, ma serve il passo in avanti nella gestione delle occasioni offensive. La squadra ha mostrato compattezza e spirito di sacrificio, qualità indispensabili in una fase della stagione in cui ogni punto può incidere sul morale e sulla classifica. Il tecnico gialloblù lavora per ritrovare il gol e dare maggiore fluidità alla manovra, consapevole che contro il Cagliari sarà fondamentale sbloccare presto la partita per indirizzarla sui binari giusti.

Il Cagliari di Fabio Pisacane è invece alla ricerca di equilibrio e fiducia. La squadra sarda, reduce da risultati altalenanti, deve gestire diverse assenze e una condizione fisica non ancora ottimale. Il rientro di Rog offre un’alternativa importante in mezzo al campo, ma la trasferta di Verona rappresenta un test difficile per una formazione che lontano dalla Sardegna ha faticato a esprimersi con continuità. L’obiettivo sarà contenere la spinta dell’Hellas e colpire nelle ripartenze, provando a sfruttare eventuali spazi concessi dai gialloblù.