Trattativa con il Como avviata, Hellas in vantaggio su Empoli e Cremonese
Baroni a fine ritiro a Folgaria: il bisogno di gol e il mercato
Proseguono le trattative del Verona per rafforzare il centrocampo.
Tra gli obiettivi dell'Hellas, che è in contatto anche con Jacopo Segre (in scadenza con il Palermo il 30 giugno 2027), c'è Andréa Le Borgne, giocatore del Como.
Le Borgne, francese, nato nel 2006, nell'ultima stagione è stato in prestito all'Avellino.
Come riporta Alfredo Pedullà, il Verona ha un dialogo avviato per lui. L'Hellas ha superato la concorrenza di Cremonese ed Empoli ed è vicino a Le Borgne
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Abbonamenti Serie B, gli ultimi dati: Verona secondo, sold out Vicenza
News
Niasse in uscita, si aggiunge anche il Frosinone per il centrocampista del Verona
News
Verona-Cremonese 0-1, al Paradiso Sporting Center escono sconfitti i gialloblù
News
Prosegue la trattativa per Segre, il Verona fa una prima offerta, il Palermo chiede di più
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti