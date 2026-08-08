Baroni a fine ritiro a Folgaria: il bisogno di gol e il mercato

Proseguono le trattative del Verona per rafforzare il centrocampo.

Tra gli obiettivi dell'Hellas, che è in contatto anche con Jacopo Segre (in scadenza con il Palermo il 30 giugno 2027), c'è Andréa Le Borgne, giocatore del Como.

Le Borgne, francese, nato nel 2006, nell'ultima stagione è stato in prestito all'Avellino.

Come riporta Alfredo Pedullà, il Verona ha un dialogo avviato per lui. L'Hellas ha superato la concorrenza di Cremonese ed Empoli ed è vicino a Le Borgne