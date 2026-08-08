Nella graduatoria provvisoria nettamente in testa la Samp con 17 mila tessere sottoscritte, febbre da ritorno in cadetteria per il Vicenza

Redazione Hellas1903
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Il video della campagna abbonamenti del Verona 2026/2027

Nella graduatoria provvisoria degli abbonamenti alle squadre di Serie B è nettamente in testa la Sampdoria con 17 mila tessere sottoscritte nella fase di prelazione. Segue il Verona con più di 11 mila tessere, poi il boom del Vicenza che ha registrato il sold out con 10.400 abbonati, che dovrebbe essere alla fine superata dal Palermo, che oggi ha superato quota 10.000 e che ieri 7 agosto ha iniziato la fase di vendita libera.

Serie B 2026/27, la classifica abbonamenti provvisoria

  1. Sampdoria - 17.000 superati
  2. Verona - 11.000 superati
  3. Vicenza - 10.400 (sold-out)
  4. Palermo - 10.000 superati
  5. Ascoli - 9.000 superati
  6. Avellino - 7.099
  7. Cesena - 6.504
  8. Pisa - 6.800
  9. Padova - 5.700
  10. Modena - 5.037
  11. Mantova - 5.000
  12. Catanzaro – 4.777
  13. Cremonese - 4.464
  14. Arezzo - 4.016
  15. Benevento - 3.906
  16. Empoli - 2.477
  17. Entella – 1.800
  18. Carrarese – 1.800
  19. Juve Stabia – Apertura Campagna 11 agosto
  20. Südtirol – Dato non diffuso
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