Nella graduatoria provvisoria degli abbonamenti alle squadre di Serie B è nettamente in testa la Sampdoria con 17 mila tessere sottoscritte nella fase di prelazione. Segue il Verona con più di 11 mila tessere, poi il boom del Vicenza che ha registrato il sold out con 10.400 abbonati, che dovrebbe essere alla fine superata dal Palermo, che oggi ha superato quota 10.000 e che ieri 7 agosto ha iniziato la fase di vendita libera.

Serie B 2026/27, la classifica abbonamenti provvisoria